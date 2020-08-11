Один из крупнейших страхов родителей – это потерять ребенка. Но если родители и дети знают, что делать в такой ситуации – все заканчивается хорошо.

Безопасность ребенка – это прежде всего ответственность взрослых. Полезные советы, которые помогут родителям и детям, опубликованы на официальной странице Нацполиции. Читайте также Какие детские лагеря начнут работу с 1 августа: список Что делать, когда потерялась ребенок В карман ребенка положите записку с именем и фамилией, а также с номером телефона родителей. Также полезно, если бы ребенок знал эти важные данные и где он проживает наизусть.

Оденьте ребенка в яркую одежду, если собираетесь в места скопления людей.

Если ребенок потерялся в торговом центре, немедленно обратитесь к администрации. Видеокамеры и громкоговоритель помогут его разыскать.

Нужно научить ребенка оставаться на месте и ждать родителей, если он потерялся. Это поможет быстрее разыскать ребенка.

Научите ребенка громко кричать в таких случаях, этикет здесь неуместен.

Чтобы ребенка услышали, он должен кричать громко / Фото brovary.net.ua Ребенку нужно показать, к кому можно обращаться за помощью – это правоохранители, охранники, продавцы магазинов и прохожие с детьми.

Объясните ребенку, что без разрешения и с чужими людьми нельзя никуда идти, чтобы ему не говорили и не сулили.

Купите для ребенка умные часы с навигатором и кнопкой SOS.

Никогда не пугайте ребенка полицией. Если ребенок попадет в беду, он просто побоится обратиться к патрульным. Правила поведения, если ребенок потерялся / Фото 0362.ua Также нужно тренировать ситуации, когда малыш теряется – это поможет ребенку понять, что делать.

Что делать, чтобы ребенок не потерялся / Инфографика 24 канала