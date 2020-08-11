Один з найбільших острахів батьків – це загубити дитину. Але якщо батьки та діти знають, що робити в такій ситуації – все закінчується добре.

Безпека дитини – це передовсім відповідальність дорослих. Корисні поради, які допоможуть батькам і дітям опубліковані на офіційній сторінці Нацполіції. Читайте також Які дитячі табори розпочнуть роботу з 1 серпня: список Що робити, коли загубилась дитина У кишеню дитини покладіть записку з ім’ям та прізвищем, а також з номером телефону батьків. Також корисно, якби дитина знала ці важливі дані та де вона проживає напам’ять.

Вдягайте дитину в яскравий одяг, якщо збираєтесь у місця скупчення людей.

Якщо дитина загубилась у торговому центрі, негайно зверніться до адміністрації. Відеокамери та гучномовець допоможуть її розшукати.

Потрібно навчити дитину залишатись на місці й чекати батьків, якщо вона загубилась. Це допоможе швидше розшукати дитину.

Навчіть дитину голосно кричати у таких випадках, етикет тут недоречний.

Щоб дитину почули, вона повинна кричати голосно / Фото brovary.net.ua Дитині потрібно показати, до кого можна звертатись за допомогою – це правоохоронці, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми.

Поясніть дитині, що без дозволу та з чужими людьми не можна нікуди йти, щоб їй не говорили та не обіцяли.

Купіть для дитини розумний годинник з навігатором і кнопкою SOS.

Ніколи не лякайте дитину поліцією. Якщо дитина потрапить у халепу, вона просто побоїться звернутись до патрульних.

Правила поведінки, якщо дитина загубилась / Фото 0362.ua Також потрібно тренувати ситуації, коли малюк губиться – це допоможе дитині зрозуміти, що робити.

Що робити аби дитина не загубилась / Інфографіка 24 каналу