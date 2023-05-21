У неділю ввечері, 21 травня, в пресслужбі офіційних органів влади міста Одеси повідомили, що зник хлопчик Олександр, якому на вигляд від 8 до 10 років. Сталося це близько 17:00 під час прогулянки по вулиці Кримській біля будинку з номером 71.

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Відомо, що зріст хлопчика – 130 сантиметрів, сам він худорлявої статури, має коротке русяве волосся та сірі очі. Був одягнений Сашко на момент зникнення у футболку та шорти сірого кольору з зеленими крокодилами, бежевий картуз та чорні кеди

Відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, розшукується малолітній Школенко Олександр, 2015 року народження, який сьогодні (21 травня – 24 Канал) близько п'ятої години вечора під час прогулянки по вулиці Кримська, 71 втік у невідомому напрямку,

– йдеться у повідомленні.



Зниклий Олександр Школенко / Фото пресслужби органів державної влади Одеси

Зверніть увагу! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування хлопця, повідомляйте про це на спецлінію 102 або зателефонуйте до територіального відділу поліції за номерами: (048) 779-42-88,

779-49-70;

+380 (95) 020-99-72.

Пошуки Вікторії

Згадаємо до цієї теми, що не так давно у Київській області шукали 4-річну дівчинку. Звати її Вікторія. Відомо, що вона пішла з мамою в ліс і загубилась.

До пошукової операції долучились різні представники правоохоронних органів, зокрема, патрульні поліцейські та спецпризначенці. І все-таки врешті-решт вдалось знайти Вікторію та повернути її батькам.