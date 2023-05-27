Владимир Тимошко отметил, что украинцы каждый день молились, чтобы девочку нашли живой.

Виолетта боится машин из-за прилетов и взрывов, – мать пропавшего ребенка рассказала о поисках

27 мая на ее поиски вышли около 1000 человек.

Виолетта жива, мы ее обнаружили. Это полицейские, спасатели, военные, волонтеры, местные жители. Мы прочесали леса, посадки. Осмотрели каждый кустик, проверили все водоемы. Виолетта жива, и это счастье. Это результат совместной работы. Благодарен всем за такую изнурительную, но блестящую и результативную работу,

– подчеркнул Тимошко.

Заметим, что, несмотря на версию о похищении ребенка, девочку продолжали искать в лесу. Эти поиски, к счастью, принесли результаты.



Девочку нашли / Фото "Роза на руке"

Что известно об исчезновении ребенка

Виолетта скрылась 23 мая около 19:00 в селе Скрипаи. Она играла с братом-близнецом на территории частного дома, но затем ушла в неизвестном направлении. На момент исчезновения Виолетта была одета в красную куртку и белые брюки. Важно, что девочка боится автомобилей.

Чтобы найти 3-летнюю Виолетту, привлекли:

силы и меры полиции,

ГСЧС,

кинологов,

водолазов,

волонтеров,

работников лесного хозяйства,

жителей села и близлежащих населённых пунктов.

Ранее в ГСЧС рассказали, что семья многодетная, отец защищает нашу Родину от российских захватчиков, а мама ухаживает за детьми дома. В селе никогда не слышали, чтобы мама грубо обращалась с детьми.