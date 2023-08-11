В Хмельницкой области к 15 годам тюрьмы приговорили пожилого мужчину за сексуальное насилие по отношению к своей внучке. Он пытался изнасиловать девочку в день ее 11-летия.
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Хотел "поздравить с днем рождения"
При публичном обвинении ювенальных прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры признан виновным 67-летний местный житель в совершении сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка.
Его приговорили к 15 годам лишения свободы.
В суде прокуроры доказали, что дедушка пригласил внуку на ее 11 день рождения, чтобы подарить деньги. Он закрыл дверь в комнату и совершил по отношению к внучке насильственные действия сексуального характера.
В комнату вошла мать девочки, которая и сообщила об этом правоохранительным органам.
Впоследствии выяснили, что мужчина не впервые совершал сексуальное насилие по отношению к внучке.
До оглашения приговора суда мужчина находился под стражей.
Другие случаи сексуального насилия в отношении малолетних
- Такой случай с сексуальным насилием в семье произошел в Закарпатье. Там насильником оказался не биологический отец ребенка, а отчим. 43-летний мужчина в течение двух лет насиловал 12-летнюю падчерицу. Край этому ужасу положила ее родная мама, обратившаяся в полицию.
- Схожий случай произошел в Броварах. Там в гости к знакомым пришел 48-летний уроженец Бердянска, который тоже успел отсидеть. Пока женщины готовили на кухне, он попытался изнасиловать 4-летнего ребенка, а затем скрылся, когда она закричала.
- Еще один ужасный инцидент произошел в Хмельницкой области. Там насильником оказался пенсионер. 76-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 9-летней девочки, с мамой которой он дружил.