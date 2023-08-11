В Хмельницкой области к 15 годам тюрьмы приговорили пожилого мужчину за сексуальное насилие по отношению к своей внучке. Он пытался изнасиловать девочку в день ее 11-летия.

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Хотел "поздравить с днем рождения"

При публичном обвинении ювенальных прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры признан виновным 67-летний местный житель в совершении сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

В суде прокуроры доказали, что дедушка пригласил внуку на ее 11 день рождения, чтобы подарить деньги. Он закрыл дверь в комнату и совершил по отношению к внучке насильственные действия сексуального характера.

В комнату вошла мать девочки, которая и сообщила об этом правоохранительным органам.

Впоследствии выяснили, что мужчина не впервые совершал сексуальное насилие по отношению к внучке.

До оглашения приговора суда мужчина находился под стражей.

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