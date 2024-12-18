Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

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Что известно о преступлении в Киеве

Следствие установило, что двое ранее судимых мужчин – 41 и 29 лет в недострое на Печерске, с применением угроз и насилия, совершили действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. После этого они отобрали у ребенка телефон – Iphone 12.

Отметим, что 29-летний мужчина с 2011 года судами Луганской области был 5 раз осужден за кражи. Его 41-летний сообщник был осужден в Донецкой области за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений,

– пишут в прокуратуре.

Обоих мужчин уже задержали. Сейчас они находятся под стражей без возможности внести залог.

Злоумышленник, причастен к преступлению / Фото Киевской городской прокуратуры

Сообщник, причастен к преступлению / Фото Киевской городской прокуратуры

В суд направлено обвинительное заключение в изнасиловании и грабеже, совершенном повторно группой лиц в условиях военного положения (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 186 УК Украины).