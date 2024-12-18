Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники.

Смотрите также Таких случаев резко стало больше: оккупанты озверели на Херсонщине

В оккупированном Скадовске подорвали замкомандира

Источники 24 Канала сообщили, что оккупанты на левобережье временно оккупированной Херсонщины имеют немало проблем. Так, в Скадовске подорвали УАЗ 96 полка росгвардии, известного как полк "Ахмат". В результате взрыва заместитель командира, который был в служебном автомобиле, получил серьезные ранения.

Этот инцидент изрядно напугал оккупантов. Теперь личный состав России призывают не оставлять в тыловых районах надолго машины без присмотра. Кроме того, оккупантов призывают проверять машины, мол, нельзя терять осмотрительность и транспорт надо проверять перед эксплуатацией.

У врага на Херсонщине проблемы с саперами

Оккупанты на левобережье Херсонщины имеют и другие проблемы. Так, в 24 мотострелковом полку нет саперов. Оккупантам приходится искать специалистов для разминирования, однако с кадрами есть проблемы.

Источники рассказывают, что недавнее разминирование для врага стало опасным, ведь трое оккупантов получили ранения, когда один из военных наступил на "лепесток" (противопехотная мина). Кроме того, взрывом была повреждена и лодка. Теперь россияне не могут подойти к берегам, а ротацию оккупантам надо проводить уже.

Поэтому, оккупанты решили не разминировать территорию. Точнее – ее будут проводить, но взрывным способом.

Кроме того, свою ротацию противник планирует прикрывать дымовыми шашками и подожженными шинами. К примеру, часть оккупантов предлагает буквально затянуть дымом весь город Алешки.

Россияне боятся штурмовать острова в Херсонской области

Агент движения "Атеш" из российской группировки войск "Днепр" рассказал, что офицеры получили приказ о подготовке к наступлению на правый берег Херсонщины. Детали операции пока известны только высшему руководству, но ситуация среди военнослужащих крайне напряженная.

Так, значительная часть солдат пытается избежать отправки на штурм. Многие из них предпринимают отчаянные попытки попасть в госпиталь, откупиться для перевода на другие должности или целенаправленно портят технику и вооружение.

Более того, ранее в "Атеш" также сообщали, что враг намеренно ломает лодки, чтобы не было на чем штурмовать острова и правый берег Херсонщины. Оккупанты повреждают моторы, пробивают резиновые лодки или даже самостоятельно передают координаты Силам обороны Украины о расположении лодочных баз и запасов топлива.