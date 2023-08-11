У Хмельницькій області до 15 років тюрми засудили літнього чоловіка за сексуальне насильство стосовно своєї онуки. Він намагався зґвалтувати дівчинку у день її 11-річчя.
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Хотів "привітати з днем народження"
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Хмельницької обласної прокуратури визнано винним 67-річного місцевого жителя у вчиненні сексуального насильства стосовно малолітньої дитини.
Його засудили до 15 років позбавлення волі.
У суді прокурори довели, що дідусь запросив до себе онуку на її 11 день народження, щоб подарувати гроші. Він зачинив двері у кімнату та вчинив стосовно онуки насильницькі дії сексуального характеру.
До кімнати зайшла мати дівчинки, яка й повідомила про це правоохоронні органи.
Згодом з’ясували, що чоловік не вперше чинив сексуальне насильство стосовно онуки.
До оголошення вироку суду чоловік перебував під вартою.
Інші випадки сексуального насилля щодо малолітніх
- Такий випадок із сексуальним насиллям у родині стався на Закарпатті. Там гвалтівником виявився не біологічний батько дитини, а вітчим. 43-річний чоловік протягом двох років ґвалтував 12-річну пасербицю. Край цьому жахіттю поклала її рідна мама, яка звернулася до поліції.
- Схожий випадок стався у Броварах. Там у гості до знайомих завітав 48-річний уродженець Бердянська, який теж встиг відсидіти. Поки жінки готували на кухні, він спробував зґвалтувати 4-річну дитину, а потім втік, коли вона закричала.
- Ще один жахливий інцидент стався на Хмельниччині. Там гвалтівником виявився пенсіонер. 76-річний чоловік вчинив сексуальне насилля щодо 9-річної дівчинки, з мамою якої він товаришував.