У Хмельницькій області до 15 років тюрми засудили літнього чоловіка за сексуальне насильство стосовно своєї онуки. Він намагався зґвалтувати дівчинку у день її 11-річчя.

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Хотів "привітати з днем народження"

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Хмельницької обласної прокуратури визнано винним 67-річного місцевого жителя у вчиненні сексуального насильства стосовно малолітньої дитини.

Його засудили до 15 років позбавлення волі.

У суді прокурори довели, що дідусь запросив до себе онуку на її 11 день народження, щоб подарувати гроші. Він зачинив двері у кімнату та вчинив стосовно онуки насильницькі дії сексуального характеру.

До кімнати зайшла мати дівчинки, яка й повідомила про це правоохоронні органи.

Згодом з’ясували, що чоловік не вперше чинив сексуальне насильство стосовно онуки.

До оголошення вироку суду чоловік перебував під вартою.

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