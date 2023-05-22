Про те, що дитина перебуває у лікарні, під час оперативної наради повідомила начальниця служби в справах дітей Лариса Теплюк.

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Зґвалтовану 4-річну дівчинку госпіталізували до лікарні

Лариса Теплюк розповіла, що фахівці служби в справах дітей оцінили рівень безпеки дитини та помістили її до лікарні разом із матір'ю.

Фахівці служби за фактом події, що трапилась у п’ятницю, склали акт рівня оцінки безпеки та дитину разом із матір'ю помістили в лікарню для проведення повного комплексного медичного обстеження дівчинки,

– сказала вона.

Що передувало