Про те, що дитина перебуває у лікарні, під час оперативної наради повідомила начальниця служби в справах дітей Лариса Теплюк.
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Зґвалтовану 4-річну дівчинку госпіталізували до лікарні
Лариса Теплюк розповіла, що фахівці служби в справах дітей оцінили рівень безпеки дитини та помістили її до лікарні разом із матір'ю.
Фахівці служби за фактом події, що трапилась у п’ятницю, склали акт рівня оцінки безпеки та дитину разом із матір'ю помістили в лікарню для проведення повного комплексного медичного обстеження дівчинки,
– сказала вона.
Що передувало
- 19 травня до поліції надійшло повідомлення про зґвалтування 4-річної дівчинки.
- Мама дівчинки збиралася до лікаря, а доньку на якийсь час залишила у подруги. Ближче до 19:00 у квартиру, де перебувала дитина, зайшов "погостювати" ґвалтівник.
- Жінки у той момент готували на кухні, коли почули, як кричить дитина. Вони кинулися у кімнату та побачили, як з квартири поспіхом втікає їхній гість. Згодом лікарі оглянули дівчинку та підтвердили ознаки статевого акту на тілі дитини.
- Педофілом виявився 48-річний уродженець Бердянська, раніше судимий за розбій та грабіж. Правоохоронці оперативно затримали ґвалтівника. Наразі тривають слідчо-оперативні дії.