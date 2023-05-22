О том, что ребенок находится в больнице, во время оперативного совещания сообщила начальник службы по делам детей Лариса Теплюк.
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Изнасилованную 4-летнюю девочку госпитализировали в больницу
Лариса Теплюк рассказала, что специалисты службы по делам детей оценили уровень безопасности ребенка и поместили его в больницу вместе с матерью.
Специалисты службы по факту происшедшего в пятницу составили акт уровня оценки безопасности и ребенка вместе с матерью поместили в больницу для проведения полного комплексного медицинского обследования девочки,
– сказала она.
Что предшествовало
- 19 мая в полицию поступило сообщение об изнасилование 4-летней девочки.
- Мама девочки собиралась к врачу, а дочь на время оставила у подруги. Ближе к 19:00 в квартиру, где находился ребенок, зашел "погостить" насильник.
- Женщины в тот момент готовили на кухне, когда услышали, как кричит ребенок. Они бросились в комнату и увидели, как из квартиры спешно убегает их гость. Затем врачи осмотрели девочку и подтвердили признаки полового акта на теле ребенка.
- Педофилом оказался 48-летний уроженец Бердянска, ранее судимый за разбой и грабеж. Правоохранители оперативно задержали насильника. В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия.