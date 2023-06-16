У Київській області затримали ґвалтівника. Про це керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив у соцмережах.

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Батько розбещував власну дитину

39-річний житель одного з сіл Броварського району неодноразово ґвалтував власну доньку. Дитина потерпала від сексуального насильства у сім'ї більше одного року. Відомо, що постраждалій дівчині 13 років.

Суд вже ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці помістили батька постраждалої дитини до ізолятора тимчасового тримання. Педофіл може сісти максимум на 15 років.

Затримання ґвалтівника на Київщині / Фото Андрія Нєбитова

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