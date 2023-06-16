У Київській області затримали ґвалтівника. Про це керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив у соцмережах.
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Батько розбещував власну дитину
39-річний житель одного з сіл Броварського району неодноразово ґвалтував власну доньку. Дитина потерпала від сексуального насильства у сім'ї більше одного року. Відомо, що постраждалій дівчині 13 років.
Суд вже ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці помістили батька постраждалої дитини до ізолятора тимчасового тримання. Педофіл може сісти максимум на 15 років.
Затримання ґвалтівника на Київщині / Фото Андрія Нєбитова
Інші випадки зґвалтування неповнолітніх в Україні
- У Дніпропетровській області чоловік зайшов до будинку, з якого виїхав його знайомий, та прямо там зґвалтував 12-річну дівчинку з сім'ї нових мешканців. Педофілом виявився житель Синельниківського району та колишній зек. Його вже затримали.
- Схожий випадок стався у Броварах. Там у гості до знайомих завітав 48-річний уродженець Бердянська, який теж встиг відсидіти. Поки жінки готували на кухні, він спробував зґвалтувати 4-річну дитину, а потім втік, коли вона закричала. Маленьку дівчинку ушпиталили разом з мамою, а кривдника затримали.
- Інший жахливий інцидент відбувся на Хмельниччині. Там гвалтівником виявився пенсіонер. 76-річний чоловік вчинив сексуальне насилля щодо 9-річної дівчинки, з мамою якої він товаришував.