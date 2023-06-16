В Киевской области задержан насильник. Об этом руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов заявил в соцсетях.

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Отец развращал собственного ребенка

39-летний житель одного из сел Броварского района неоднократно насиловал собственную дочь. Ребенок страдал от сексуального насилия в семье более одного года. Известно, что пострадавшей девушке 13 лет.

Суд уже принял решение о мере пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители поместили отца пострадавшего ребенка в изолятор временного содержания. Педофил может сесть максимум на 15 лет.

Задержание насильника в Киевской области / Фото Андрея Небитова

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