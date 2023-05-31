Светлана вместе с детьми уехала из Украины в марте 2022 года. По словам пострадавших малышей, они до сих пор боятся свою горе-мать.

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В Польше украинка продавала своих детей педофилам

Светлану с детьми в Польше приняла местная семья, которая помогала им продуктами, одеждой и бытовой техникой. Позже они заметили, что дети боятся своей матери и даже не говорят в ее присутствии.

Дети рассказали полячке, что их бьет мать. Старшая дочь сказала, что боится за жизнь младших детей, потому что их жестоко избивали.

В итоге полячка обратилась в полицию и в апреле началось расследование.

Как рассказали в полиции, мать вырывала девочкам волосы, а мальчиков била по половым органам. Также она унижала, запугивала детей, била кулаком и рукой по спине, рукам, ногам и лицом. Чтобы удары были более болезненными – женщина одевала кольцо с большим камнем.

Как оказалось, мать детей – приемная. Она заставляла детей стоять в углу всю ночь, не давала есть, пить и сходить в туалет. 6-летней девочке украинка вырывала волосы, запихивала ей в рот загрязненный мочой и фекалиями подгузник.

13-летнего мальчика украинка подвешивала за ногу на металлической перекладине стремянки, а затем дергала за половой член, чтобы было болезненнее. Еще одного 14-летнего мальчика она била в пах.

9-летнего ребенка горе-мама душила руками, хватала за шею, поднимала вверх, била головой о стол, сбрасывала с двухъярусной кровати, тянула за руки и ноги, привязывала поводком к пианино, била сковородкой, выбивала зубы и заставляла есть фекалии животных. Еще одного ребенка женщина засунула головой в унитаз.

Кроме того, украинка заставляла детей незнакомым мужчинам облизывать половые органы. Старшим детям она давала таблетки, от которых они засыпали, а затем просыпались от боли в интимных местах, без трусиков или одетые в чужие платья.

Правоохранители говорят, что украинка продавала детей педофилам как в Украине, так и в Польше. За это она получала деньги. К тому же женщина сама вступала в интимные отношения с детьми: заставляла их облизывать свои интимные части тела, несколько лет вводила палец, мел и фломастеры во влагалище, а мальчиков-подростков во время купания била по половым органам.

Так, насилие продолжалось годами. Однако украинка не признает свою вину. Сейчас полиция разыскивает мужчин, которым продавали детей в Польше.

В настоящее время дети живут в семье поляков. В прокуратуре отметили, что украинка может предстать перед судом, потому что вменяемая. Суд в Познани продлил арест Светланы до конца года. Сама женщина написала письмо в посольство с места заключения с просьбой помочь вернуться в Украину.

Супруги из Киевщины морили голодом и насиловали маленьких детей

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Броварщины вместе с гражданским мужчиной в течение длительного времени морили голодом, подвергали пыткам и совершали сексуальное насилие над своими детьми. Женщина ставила детей на колени, унижала, пугала и угрожала убийством.

Сейчас жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает. За совершенное горе-родителям грозит до 15 лет лишения свободы.