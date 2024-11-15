Он известен своей антивакцинаторской позицией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

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Трамп может назначить "антивакса" главой Минздрава

Дональд Трамп заявил, что пост министра здравоохранения отдаст Роберту Кеннеди-младшему. Известно, что Кеннеди-младший – убежденный антивакцинатор. Еще до пандемии коронавируса он со своей антивакцинальной некоммерческой группой "Защита здоровья детей" стал одним из самых влиятельных в мире распространителей страха и недоверия к вакцинам.

Я рад объявить о назначении Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб (HHS) Соединенных Штатов. Слишком долго американцы были подавлены промышленным пищевым комплексом и фармацевтическими компаниями, которые занимались обманом, дезинформацией, когда речь шла об общественном здоровье,

– заявил Трамп во время объявления Кеннеди-младшего кандидатом в министры.

Новоизбранный президент убежден, что Кеннеди на посту министра "восстановит традиции золотого стандарта научных исследований и станет маяком прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических болезней". Резюмируя свой выбор, Трамп заявил, что Кеннеди-младший "сделает Америку снова великой и здоровой".

Впрочем, как антивакцинатор будет развивать сферу здравоохранения – неизвестно. Кеннеди имеет взгляды, которые шокируют американское общество. В частности, он убежден, что вакцины вызывают аутизм, COVID-19, по его мнению, "этнически направленное заболевание". Также Кеннеди-младший упоминал Холокост в ключе вакцинации.

Вероятное назначение Кеннеди-младшего вызывает немало опасений и вопросов как у местных СМИ, так и у общества. Возглавить министерство он может после инаугурации Трампа – 20 января 2025 года.