Він відомий своєю антивакцинаторською позицією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP News.

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Трамп може призначити "антивакса" очільником МОЗ

Дональд Трамп заявив, що пост міністра охорони здоров'я віддасть Роберту Кеннеді-молодшому. Відомо, що Кеннеді-молодший – переконаний антивакцинатор. Ще до пандемії коронавірусу він зі своєю антивакцинальною некомерційною групою "Захист здоров'я дітей" став одним із найвпливовіших у світі розповсюджувачів страху та недовіри до вакцин.

Я радий оголосити про призначення Роберта Ф. Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я та соціальних служб (HHS) Сполучених Штатів. Занадто довго американці були пригнічені промисловим харчовим комплексом та фармацевтичними компаніями, які займалися обманом, дезінформацією, коли мова йшла про громадське здоров'я,

– заявив Трамп під час оголошення Кеннеді-молодшого кандидатом у міністри.

Новобраний президент переконаний, що Кеннеді на посаді міністра "відновить традиції золотого стандарту наукових досліджень і стане маяком прозорості, щоб покласти край епідемії хронічних хвороб". Резюмуючи свій вибір, Трамп заявив, що Кеннеді-молодший "зробить Америку знову великою і здоровою".

Втім, як антивакцинатор буде розвивати сферу охорони здоров'я – невідомо. Кеннеді має погляди, які шокують американське суспільство. Зокрема, він переконаний, що вакцини викликають аутизм, COVID-19, на його думку, "етнічно спрямоване захворювання". Також Кеннеді-молодший згадував Голокост у ключі вакцинування.

Ймовірне призначення Кеннеді-молодшого викликає чимало побоювань та запитань як у місцевих ЗМІ, так і у суспільства. Очолити міністерство він може після інавгурації Трампа – 20 січня 2025 року.