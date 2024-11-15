Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Большинство воздушных целей было сбито в небе над Одесской областью.

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Как отработала ПВО

В Воздушных силах рассказали, что в ночь на 15 ноября россияне атаковали Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря.

Также по Украине выпустили 29 ударных БПЛА типа "Шахед". Пуски осуществляли из района Приморско-Ахтарска в России.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбивание одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25 ударных БПЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях,

– говорится в сообщении.

Сколько "Шахедов" и ракет удалось сбить / Инфографика Воздушных сил

В результате очередной атаки россиян в Одессе повреждены гражданские дома, автомобили и имущество граждан. Всем пострадавшим оказывается помощь.