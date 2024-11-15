Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. В случае угрозы ракетных ударов в Украине объявят воздушную тревогу.

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Россия подняла Ту-95

На рассвете 15 ноября 2024 года с российского аэродрома "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Мониторинговые телеграмм-каналы начали сообщать об активности вражеской авиации около 05:30, а впоследствии – это подтвердили и в Воздушных силах.

Отмечается активность 6 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении,

– говорится в сообщении.

Сейчас воздушную тревогу в областях не объявляли. По предварительной информации, Ту-95МС могут достичь пусковых рубежей около 06:30 – 07:20. Если будет существовать угроза ракетных обстрелов и враг осуществит соответствующие маневры, то в областях будет объявлена воздушная тревога.

Призываем украинцев не пренебрегать безопасностью и в случае объявления угрозы – пройти в укрытие. Это может спасти вам жизнь, ведь обломки сбитых целей также могут нанести разрушения.

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Стоит заметить, что Россия в течение недели уже дважды поднимала борта Ту-95МС. Так, 11 ноября враг поднимал истребители, но пуски были имитационными.

Через несколько дней, 13 ноября, с российского аэродрома снова взлетели Ту-95МС. Тогда враг запустил 2 крылатые ракеты типа Х-101 в направлении Киева. ПВО сбила цели, однако в результате падения обломков в столице были разрушения.