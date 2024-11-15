Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. У разі загрози ракетних ударів в Україні оголосять повітряну тривогу.

До теми Росіяни знову підняли в небо Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють

Росія підняла Ту-95

Вдосвіта 15 листопада 2024 року з російського аеродрому "Оленья" злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Моніторингові телеграм-канали почали повідомляти про активність ворожої авіації близько 05:30, а згодом – це підтвердили й у Повітряних силах.

Відмічається активність 6 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що здійснюють політ у південно-східному напрямку,

– мовиться у повідомленні.

Наразі повітряну тривогу в областях не оголошували. За попередньою інформацією, Ту-95МС можуть досягнути пускових рубежів близько 06:30 – 07:20. Якщо існуватиме загроза ракетних обстрілів і ворог здійснить відповідні маневри, то в областях буде оголошена повітряна тривога.

Закликаємо українців не нехтувати безпекою і в разі оголошення загрози – пройти в укриття. Це може врятувати вам життя, адже уламки збитих цілей також можуть завдати руйнувань.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Варто зауважити, що Росія протягом тижня вже двічі підіймала борти Ту-95МС. Так, 11 листопада ворог підіймав винищувачі, проте пуски були імітаційними.

За кілька днів, 13 листопада, з російського аеродрому знову злетіли Ту-95МС. Тоді ворог запустив 2 крилаті ракети типу Х-101 у напрямку Києва. ППО збила цілі, однак внаслідок падіння уламків у столиці були руйнування.