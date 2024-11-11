Незабаром перші ворожі ракети з Ту-95МС можуть увійти у повітряний простір України, тож слід стежити за повідомленнями Повітряних сил. 24 Канал закликає українців після оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні негайно прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про ракетну загрозу 11 листопада

03:39, 11 листопада Телеграм-канал "Николаевский Ванек" оприлюднив таку ж інформацію щодо зльоту стратегічної авіації російської армії. Якщо виліт бойовий, в районі Енгельса борти будуть між 05:30 та 06:10, і якщо звідти будуть пуски, то ракети долетять до нас близько 06:00 – 06:40. В районі Каспійського Моря літаки будуть між 06:50 та 07:30. Якщо пуски будуть звідти – ракети прилетять о 07:30 – 08:20.

03:29, 11 листопада Моніторингова спільнота monitor повідомила, що відбувся зліт 8 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Вони полетіли південно-східним курсом у напрямку Каспійського регіону Росії.

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