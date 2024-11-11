24 Канал пише з посиланням на Віталія Кіма, що пожежі тривають станом на 2:36 11 листопада.

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Що відбувається у Миколаєві

Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях,

– заявив Кім.

Міський голова Олександр Сєнкевич зауважив, що росіяни вкотре атакували Миколаїв дронами. На жаль, вороги пошкодили житлову забудову.

"Нічого не знімайте та не викладайте у мережу!", – закликав посадовець людей.

Мер попередив, що станом на 2:39 11 листопада є загроза дронів-камікадзе, яка триває до відбою. Відбій повітряної тривоги оголосили о 2:51 11 листопада.

Що відомо про атаку дронів по Миколаєву

У телеграм-каналі "Николаевский Ванєк" написали о 2:47 11 листопада, що надати більше інформації зможуть зранку 11 листопада.

"Як і в Одесі декілька днів поспіль, у нас теж дрони летіли виключно житловими будинками та дворами. Є руйнування, щодо постраждалих (інформація – 24 Канал) уточнюється", – відзначили у дописі.

Згодом додали, що у Миколаєві прямий прихід дрона по житловому будинку. Щонайменше одна людина поранена.