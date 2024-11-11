24 Канал пишет со ссылкой на Виталия Кима, что пожары продолжаются по состоянию на 2:36 11 ноября.
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Что происходит в Николаеве
Есть пожары в жилых домах в городе, все службы на местах,
– заявил Ким.
Городской голова Александр Сенкевич заметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами. К сожалению, враги повредили жилую застройку.
"Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть!", – призвал чиновник людей.
Мэр предупредил, что по состоянию на 2:39 11 ноября есть угроза дронов-камикадзе, которая продолжается до отбоя. Отбой воздушной тревоги объявили в 2:51 11 ноября.
Что известно об атаке дронов по Николаеву
В телеграмм-канале "Николаевский Ванек" написали в 2:47 11 ноября, что предоставить больше информации смогут утром 11 ноября.
"Как и в Одессе несколько дней подряд, у нас тоже дроны летели исключительно жилыми домами и дворами. Есть разрушения, о пострадавших (информация – 24 Канал) уточняется", – отметили в заметке.
Впоследствии добавили, что в Николаеве прямой приход дрона по жилому дому. По меньшей мере один человек ранен.