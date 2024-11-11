24 Канал пишет со ссылкой на Виталия Кима, что пожары продолжаются по состоянию на 2:36 11 ноября.

Смотрите также В Николаеве прогремел взрыв: какова причина

Что происходит в Николаеве

Есть пожары в жилых домах в городе, все службы на местах,

– заявил Ким.

Городской голова Александр Сенкевич заметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами. К сожалению, враги повредили жилую застройку.

"Ничего не снимайте и не выкладывайте в сеть!", – призвал чиновник людей.

Мэр предупредил, что по состоянию на 2:39 11 ноября есть угроза дронов-камикадзе, которая продолжается до отбоя. Отбой воздушной тревоги объявили в 2:51 11 ноября.

Что известно об атаке дронов по Николаеву

В телеграмм-канале "Николаевский Ванек" написали в 2:47 11 ноября, что предоставить больше информации смогут утром 11 ноября.

"Как и в Одессе несколько дней подряд, у нас тоже дроны летели исключительно жилыми домами и дворами. Есть разрушения, о пострадавших (информация – 24 Канал) уточняется", – отметили в заметке.

Впоследствии добавили, что в Николаеве прямой приход дрона по жилому дому. По меньшей мере один человек ранен.