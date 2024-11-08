Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. До цього було попередження про загрозу балістики.

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Що відомо про вибух у Миколаєві

Повітряну тривогу по всій Миколаївській області оголосили о 19:37. Повітряні сили писали про можливе застосування ворогом балістики.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Криму!

– зазначили військові.

Кореспондентка 24 Каналу зазначила, що вибух було чутно приблизно о 19:42. Тобто за 5 хвилин після оголошення тривоги.

Вибух у місті також підтвердив і мер Ігор Сєнкевич. Однак деталей міський голова не надав.

"У Миколаєві чутно вибух! Подробиці згодом", – написав він.

За даними моніторингового телеграм-каналу Monitor, вибух пролунав в межах Миколаєва. Автори каналу сказали, що, за попередніми даними, ворог для атаки застосував 1 балістичну ракету типу "Іскандер-М", та наголосили, що загроза балістики триває до відбою.

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