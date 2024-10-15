Внаслідок вибухів у багатоповерхівці, де живе Анжеліка, повибивало шибки та віконні рами. Сама журналістка залишилася цілою після ворожої атаки по Миколаєву.

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Якою була ворожа атака у Миколаєві для журналістки 24 Каналу

Анжеліка Байбак розповіла, що близько о 02:30 15 жовтня вона прокинулася від потужного вибуху. Вона зазначила, що навіть не встигла злякатися, але інстинкти спрацювали першими, тому відразу вибігла у коридор.

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Буквально за хвилину пролунав ще один вибух, набагато потужніший, від якого скрізь посипалося скло,

– сказала журналістка.



Будинок журналістки 24 Каналу постраждав після російської атаки / Фото Анжеліки Байбак, 24 Канал

Анжеліка зазначила, що, на щастя, у неї ніхто не постраждав. Лише вибило шибки та віконні рами у деяких місцях.



У будинку, де живе журналістка 24 Каналу, вибило шибки та віконні рами / Фото Анжеліки Байбак, 24 Канал

"Нині жителі багатоповерхівки оговтуються від страшної ночі, прибирають побите скло та ліквідовують наслідки нічної атаки", – підкреслила вона.

Журналістка також наголосила, що її найбільше вразив той факт, що всі місцеві лишалися спокійними. Паніки серед громадян немає і вони продовжують жити та працювати далі після атаки.

Наслідки ворожої атаки по Миколаєву 15 жовтня / Фото Анжеліки Байбак, 24 Канал

Анжеліка Байбак також розповіла, що на місці ворожого удару у Миколаєві продовжують ліквідовувати наслідки. Торгові павільйони та ресторанний комплекс, по якому ударив ворог, вщент вигоріли. Частина вулиці повністю завалена зруйнованими будівлями.

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До слова, журналістка також розповіла, що Миколаївська область не була під обстрілами російських ракет С-300 з 31 січня 2024 року. А подібні удари одразу з кількома ракетами були дуже давно.