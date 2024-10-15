Так, противник вдарив ракетами по місту вночі 15 жовтня. В мережі вже з'явилися світлини з наслідками атаки ворога.

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Наслідки атаки ворога по Миколаєву

Уночі, 15 жовтня, близько 02:30, російські окупанти атакували Миколаїв. За даними глави місцевої ОВА Віталія Кіма, попередньо ворог бив ракетами типу С-300.

Внаслідок влучання боєприпасів та їх уламків загинула жінка. Також відомо, що травми різного ступеня важкості зазнали 16 людей. Потерпілі отримують необхідну допомогу.

В ДСНС зазначили, що в одному з житлових районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Там додали, що виникли пожежі, які вже вдалося ліквідувати на площах 30 та 400 квадратних метрів.

Окрім цього, в іншому районі горіли ресторанний комплекс й торгівельні павільйони. Вогнеборці локалізували пожежу на площі 1400 квадратних метрів. Там триває ліквідація.

Наслідки удару Росії по Миколаєву / Фото ДСНС, Суспільне