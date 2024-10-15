Так, противник ударил ракетами по городу ночью 15 октября. В сети уже появились фотографии с последствиями атаки врага.

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Последствия атаки врага по Николаеву

Ночью, 15 октября, около 02:30, российские оккупанты атаковали Николаев. По данным главы местной ОВА Виталия Кима, предварительно враг бил ракетами типа С-300.

В результате попадания боеприпасов и их обломков погибла женщина. Также известно, что травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Пострадавшие получают необходимую помощь.

В ГСЧС отметили, что в одном из жилых районов города поврежден инфраструктурный объект, частные жилые дома и автомобили. Там добавили, что возникли пожары, которые уже удалось ликвидировать на площадях 30 и 400 квадратных метров.

Кроме этого, в другом районе горели ресторанный комплекс и торговые павильоны. Пожарные локализовали пожар на площади 1400 квадратных метров. Там продолжается ликвидация.

Последствия удара России по Николаеву / Фото ГСЧС, Суспільне