Россия ночью 15 октября атаковала Николаев ракетами. В областной военной администрации очертили последствия.

Смотрите также Россия снова запускала "Шахеды" по Украине: где была опасность

Есть погибшая и раненые

Там рассказали, что, предварительно, враг атаковал город, ракетами типа С-300. Перед ударом Воздушные силы известили об угрозе использования баллистического вооружения для Юга.

Поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Возникли пожары, продолжаются мероприятия по ликвидации,

– говорится в сообщении.

К сожалению, в результате обстрела погибла женщина. Кроме этого, ранения получили 16 человек, из них 3 оказана амбулаторная помощь.

Россия не прекращает атаковать мирные украинские города. Часто под вражескими ударами оказывается именно гражданская инфраструктура.

Кроме этого, Россия не оставляет в покое также и Николаевскую области. В частности, враг атаковал Куцурубскую общину дронами типа FPV. Пострадавших нет.