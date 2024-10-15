Росія вночі 15 жовтня атакувала Миколаїв ракетами. В обласній військовій адміністрації окреслили наслідки.

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Є загибла та поранені

Там розповіли, що, попередньо, ворог атакував місто, ракетами типу С-300. Перед ударом Повітряні сили сповістили про загрозу використання балістичного озброєння для Півдня.

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації,

– мовиться в повідомленні.

На жаль, внаслідок обстрілу загинула жінка. Крім цього, поранень зазнали 16 людей, з них 3 надано амбулаторну допомогу.

Росія не припиняє атакувати мирні українські міста. Часто під ворожими ударами опиняється саме цивільна інфраструктура.

Крім цього, Росія не залишає в спокої також і Миколаївську області. Зокрема, ворог атакував Куцурубську громаду дронами типу FPV. Постраждалих немає.