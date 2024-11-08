На місто летіла швидкісна ціль. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне Суми.

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Що відомо про вибух у Сумах 8 листопада

Вибух у Сумах пролунав о 17:06.

У Повітряних силах попереджали про зафіксовану ціль, яка летіла на місто.

Швидкісна ціль на Сумщині!

– написали у ПС.

Тієї ж хвилини пролунали вибухи.

До слова, у Сумській області о 16:34 було також оголошено попередження про загрозу пусків КАБів. А перед цим туди летіла ракета.

Про причини та ймовірні наслідки атаки по регіоні місцева влада наразі не повідомляла.

Станом на 17:26 повітряна тривога на Сумщині триває. Окрім того, "червоними" є ще низка областей. Повітряні сили попередили о 17:08 про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті