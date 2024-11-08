На город летела скоростная цель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Сумы.

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Что известно о взрыве в Сумах 8 ноября

Взрыв в Сумах раздался в 17:06.

В Воздушных силах предупреждали о летевшей на город зафиксированной цели.

Скоростная цель в Сумской области!

– написали в ПС.

В ту же минуту раздались взрывы.

К слову, в Сумской области в 16.34 было также объявлено предупреждение об угрозе пустынь КАБов. А перед этим туда летела ракета.

О причинах и возможных последствиях атаки по региону местные власти пока не сообщали.

По состоянию на 17.26 воздушная тревога в Сумской области продолжается. Кроме того, "красными" еще ряд областей. Воздушные силы предупредили в 17.08 об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Где объявлена ​​воздушная тревога: смотрите на карте