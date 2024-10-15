Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Наразі комунальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків.

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Вночі пролунали вибухи. Є постраждалі, одна жінка загинула. Атакували два райони Миколаєва - один інфраструктурний об'єкт і ринок. В одному з районів вогнеборці всю ніч гасили пожежу. Постраждала велика площа. Жодних військових, або інших об'єктів, пов'язаних з військовою інфраструктурою тут немає,

– сказав Сєнкевич.

Людей будуть відселяти

У місті планують відселення людей з пошкоджених вибухами будинків. За словами мера, в один із постраждалих сьогодні районів вже не вперше попадають ракети.

"У людей повилітали вікна, двері і навіть деякі перестінки. Велика кількість пошкоджених дахів. Зараз комунальні підприємства займаються встановленням тимчасових ОСБ-плит на місце вікон. Допомагають закривати дахи та допомагають розгрібати сміття, яке залишилося після вибухів", – додав Сєнкевич.

Важливо. Внаслідок ракетного удару по Миколаєву загинула людина, ще 11 мешканців – постраждали.

Зауважимо, що журналістка 24 Каналу теж постраждала унаслідок обстрілу. З місця атаки вона розповіла, що торгові павільйони та ресторанний комплекс, по якому вдарив ворог, вщент вигоріли. Частина вулиці повністю завалена зруйнованими будівлями.