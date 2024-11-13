Про це повідомили Повітряні сили після 3 ранку 14 листопада, пише 24 Канал. Мовиться про виліт до 6 бортів Ту-95МС.

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Що відомо про ракетну загрозу 13 листопада

03:22, 13 листопада Повітряні сили також написали, що зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95МС з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів вони будуть о 05:00.

03:19, 13 листопада Про вильоти близько 6 – 7 бортів Ту-95МС з Оленьї пишуть моніторингові спільноти. Виліт може бути бойовим, а отже: якщо вони долетять до Енгельса, то це буде після 5 ранку, і якщо звідти пустять ракети, то до України вони долетять між 05:30 та 06:30.

якщо літаки доберуться до Каспійського моря, то це буде десь о 06:30 – 07:00, і якщо вистрелять ракетами звідти, то ми побачимо їх у нашому небі до 8 ранку.

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