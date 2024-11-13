Об этом сообщили Воздушные силы после 3 утра 14 ноября, пишет 24 Канал. Речь идет о вылете до 6 бортов Ту-95МС.

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Что известно о ракетной угрозе 13 ноября

03:22, 13 ноября Воздушные силы также написали, что зафиксирован взлет до 6 бортов Ту-95МС из Оленегорска. Ориентировочно в районе пусковых рубежей они будут в 05:00.

03:19, 13 ноября О вылетах около 6 – 7 бортов Ту-95МС из Оленьи пишут мониторинговые сообщества. Вылет может быть боевым, а значит: если они долетят до Энгельса, то это будет после 5 утра, и если оттуда пустят ракеты, то в Украину они долетят между 05:30 и 06:30.

если самолеты доберутся до Каспийского моря, то это будет где-то в 06:30 – 07:00, и если выстрелят ракетами оттуда, то мы увидим их в нашем небе до 8 утра.

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