Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.

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15:05, 12 ноября

Тревогу объявили на Киевщине

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. По данным мониторов, дроны в Бориспольском районе.

14:47, 12 ноября

Мониторы сообщили, что БпЛА фиксируют на Полтавщине и Черниговщине. Дроны держат курс на Киевскую область.

14:45, 12 ноября

Атакован Харьков

В Харькове, в Салтовском районе произошло попадание ударного вражеского БПЛА. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удар пришелся в землю, один человек пострадал.

14:25, 12 ноября

Где объявлена тревога

Об угрозе атак объявлено в ряде областей. По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

13:54, 12 ноября

Вражеский БпЛА также заметили в воздушном пространстве Полтавской области. В ПС тоже предупредили о возможной работе ПВО.

13:34, 12 ноября

Россия запустила "Шахеды"

Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на Черниговщине. При этом отметили, что возможна работа ПВО. Впоследствии дрон зафиксировали на Днепропетровщине.