Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы и мониторинговые каналы.
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Тревогу объявили на Киевщине
Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. По данным мониторов, дроны в Бориспольском районе.
Мониторы сообщили, что БпЛА фиксируют на Полтавщине и Черниговщине. Дроны держат курс на Киевскую область.
Атакован Харьков
В Харькове, в Салтовском районе произошло попадание ударного вражеского БПЛА. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, удар пришелся в землю, один человек пострадал.
Где объявлена тревога
Об угрозе атак объявлено в ряде областей. По состоянию на сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Вражеский БпЛА также заметили в воздушном пространстве Полтавской области. В ПС тоже предупредили о возможной работе ПВО.
Россия запустила "Шахеды"
Воздушные силы сообщили о вражеском БпЛА на Черниговщине. При этом отметили, что возможна работа ПВО. Впоследствии дрон зафиксировали на Днепропетровщине.