Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Сколько "Шахедов" сбили сегодня

В ночь на 12 ноября (с 21:00 11 ноября) российские захватчики:

нанесли удар по Харькову зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области,

атаковали 2 управляемыми авиационными ракетами X-59/69 из Курской – по Черниговской области,

били управляемыми авиабомбами по Сумщине и Харьковщине,

атаковали 110 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Районы пусков – Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение агрессора отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие 46 БПЛА противника в Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Запорожской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областях,

– сообщили в Воздушных силах.

Также отметили, еще 60 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах нашей страны, 2 – вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси.