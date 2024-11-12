Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні

У ніч на 12 листопада (з 21:00 11 листопада) російські загарбники:

завдали удару по Харкову зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської області,

атакували 2 керованими авіаційними ракетами X-59/69 з Курської – по Чернігівщині,

били керованими авіабомбами по Сумщині та Харківщині,

атакували 110 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Райони пусків – Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 46 БпЛА противника у Київській, Житомирській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській та Миколаївській областях,

– повідомили в Повітряних силах.

Також зазначили, ще 60 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах нашої держави, 2 – вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі.