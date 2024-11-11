Бойова частина термобаричних боєприпасів складається з двох частин, перша – це аерозоль. Експерт з авіації Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, як можна захиститися від таких "Шахедів".

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Методи захисту від ТБ БЧ-50

Костянтин Криволап зазначив, що аерозольна суміш при підриві трішечки вагоміша, ніж повітря. Вона опускається, заповзає у всі щілини, проходить ці підвальні приміщення, заповнює все. Після цього стається підрив цієї суміші іншим підривачем. Коли це все вибухає, то в епіцентрі вибуху, за допомогою того, що згорає кисень, створюється вакуум. Тоді тиск з зовнішньої сторони складає всі стіни, стелі, приміщення починають руйнуватися.

Найгірше, що у випадку, якщо у приміщенні перебувають люди, то відповідно це завдає серйозного ураження усім органам дихання. Тому термобаричний боєприпас дуже небезпечний. Не всі наші українці при повітряній тривозі біжать в укриття. Необхідно хоча б не виглядати у вікна, позакривати їх.

Якщо відчуваєте, що там може пролітати "Шахед", закрийтесь у ванній кімнаті або там, де є дві-три стіни. Чим більше буде перешкод для проникнення цієї суміші, тим краще. Якщо вона не зможе до вас проникати, то у вас загрози не буде. Треба, щоб так само робили ваші сусіди. Тому що вибух просто аерозолі в повітрі - це буде спалах, але він не може завдати ураження,

– підкреслив авіаексперт.

Росіяни використовують такі методи, щоб завдати уражень. Застосування термобаричних боєприпасів – це геноцид українського народу з боку російських загарбників.