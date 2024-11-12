Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.

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15:05, 12 листопада

Тривогу оголосили на Київщині

Повітряну тривогу оголоисили у Києві та Київській області. За даними моніторів, дрони у Бориспільськиому районі.

14:47, 12 листопада

Монітори повідомили, що БпЛА фіксують на Полтавщині та Чернігівщині. Дрони тримають курс на Київщину.

14:45, 12 листопада

Атаковано Харків

У Харкові, у Салтівському районі сталось влучання ударного ворожого БПЛА. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, цдар прийшовся у землю, одна людина постраждала.

14:25, 12 листопада

Де оголошено тривогу

Про загрозу атак оголошено у низці областей. Станом на зараз карта повітряних тривог вигляє так:

13:54, 12 листопада

Ворожий БпЛА також помітили у повітряному просторі Полтавської області. У ПС теж попередили про можливу роботу ППО.

13:34, 12 листопада

Росія запустила "Шахеди"

Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА на Чернігівщині. При цьому зазначили, що можлива робота ППО. Згодом дрон зафіксували на Дніпропетровщині.