Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили та моніторингові канали.
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Тривогу оголосили на Київщині
Повітряну тривогу оголоисили у Києві та Київській області. За даними моніторів, дрони у Бориспільськиому районі.
Монітори повідомили, що БпЛА фіксують на Полтавщині та Чернігівщині. Дрони тримають курс на Київщину.
Атаковано Харків
У Харкові, у Салтівському районі сталось влучання ударного ворожого БПЛА. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, цдар прийшовся у землю, одна людина постраждала.
Де оголошено тривогу
Про загрозу атак оголошено у низці областей. Станом на зараз карта повітряних тривог вигляє так:
Ворожий БпЛА також помітили у повітряному просторі Полтавської області. У ПС теж попередили про можливу роботу ППО.
Росія запустила "Шахеди"
Повітряні сили повідомили про ворожий БпЛА на Чернігівщині. При цьому зазначили, що можлива робота ППО. Згодом дрон зафіксували на Дніпропетровщині.