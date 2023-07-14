Правоохоронці вже завершили розслідування. Справу скерували на розгляд суду.
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Чоловік розбещував доньку
Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 45-річного місцевого жителя. Його звинувачують у "вчиненні близьким родичем розпусних дій щодо малолітньої особи".
За даними слідства, чоловік у період з 2018 року по квітень 2023 року розбещував власну доньку. Дитина, в якої мати давно померла, не мала кому довіритись.
Врешті вона наважилася розповісти про дії батька педагогам освітнього закладу, в котрому навчалась. Вони й повідомили правоохоронців про злочин. Слідчі поліції вже завершили проводити розслідування.
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Інші подібні випадки в Україні: коротко
- Один із мешканців Ковельського району для задоволення своїх сексуальних потреб вирішив використати маленьку 10-річну дівчинку. Жертвою насилля він обрав власну доньку. Правоохоронці затримали зловмисника, а суд обрав йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.
- На Київщині також нещодавно затримали батька-педофіла. Як з'ясувалося, він понад рік ґвалтував власну 13-річну доньку.
- На Хмельниччині ж пенсіонер зґвалтував 9-річну дівчинку. 76-річний чоловік проживав неподалік та дружив з матір'ю постраждалої дитини.
- Ще одного педофіла правоохоронці затримали на Дніпропетровщині. Чоловік силою затягнув у кімнату 12-річну дівчинку та зґвалтував її.
- Своєю чергою, на Прикарпатті 9-річну дівчинку зґвалтував, а потім задушив власний дядько. Тіло дитини з ознаками насильницької смерті знайшли в хащах на території селища Кути. Неподалік виявили й одяг дівчинки. У підсумку правоохоронці затримали вбивцю, який сам зізнався у скоєному.