Правоохоронці вже завершили розслідування. Справу скерували на розгляд суду.

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Чоловік розбещував доньку

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 45-річного місцевого жителя. Його звинувачують у "вчиненні близьким родичем розпусних дій щодо малолітньої особи".

За даними слідства, чоловік у період з 2018 року по квітень 2023 року розбещував власну доньку. Дитина, в якої мати давно померла, не мала кому довіритись.

Врешті вона наважилася розповісти про дії батька педагогам освітнього закладу, в котрому навчалась. Вони й повідомили правоохоронців про злочин. Слідчі поліції вже завершили проводити розслідування.

Зверніть увагу! Санкція інкримінованої зловмиснику статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

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