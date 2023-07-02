Ба більше, 48-річний чоловік зґвалтував дитину двічі. Трапилося це у жовтні 2021 року.

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За ґрати на роки

Однак злочин проти малесенької дитини батьку-педофілу з рук не зійшов. Правоохоронці його затримали, а згодом суд запроторив чоловіка за ґрати на тривалий термін.

Звинуватили 48-річного жителя одного з сіл Ковельського району у порушенні 4 та 6 частин 153 статті Кримінального кодексу України "Сексуальне насильство". А суд у результаті обрав йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.

За принципової позиції прокурорів Ковельської окружної прокуратури Волинської області суд визнав 48-річного жителя одного з сіл Ковельського району винуватим у неодноразовому сексуальному насильстві щодо малолітньої та призначив йому максимальне покарання у виді 15 років позбавлення волі,

– повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Також згідно з вироком суду, відомості про волинянина були внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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