Відео з побиттям хлопця поширили у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Тиждень без відповідей: у Кропивницькому розслідують отруєння дітей щурячою отрутою

Що відомо про бійку

На відео можна помітити, як група підлітків у підвальному приміщенні оточила хлопця, а потім усі по черзі почали бити його по обличчю. Після інциденту мати постраждалого звернулася до правоохоронців.

У поліції Полтавської області повідомили, що слідчим уже вдалося встановити особи причетних до побиття. Там зазначають, що усі вони виявились неповнолітніми. Наразі хлопець, якого побили, проходить лікування.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Правопорушникам загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років ув'язнення.

Такі випадки в Україні трапляються не вперше. Улітку група підлітків побила 12-річну школярку в Києві. Кривдники били дівчину по голові й тілу та знімали це на відео.