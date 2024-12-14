Видео с избиением парня распространили в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о драке

На видео можно заметить, как группа подростков в подвальном помещении окружила парня, а потом все по очереди начали бить его по лицу. После инцидента мать пострадавшего обратилась к правоохранителям.

В полиции Полтавской области сообщили, что следователям уже удалось установить личности причастных к избиению. Там отмечают, что все они оказались несовершеннолетними. Сейчас парень, которого избили, проходит лечение.

Правоохранители расследуют уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Правонарушителям грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет заключения.

Такие случаи в Украине случаются не впервые. Летом группа подростков избила 12-летнюю школьницу в Киеве. Обидчики били девушку по голове и телу и снимали это на видео.