18 червня о 17:45 до поліції звернувся 40-річний мешканець селища Кути і повідомив, що його 9-річна донька близько 15:00 години пішла до сестри, але так і не з'явилася там. Дівчинка зникла, а її мобільний телефон знаходився поза зоною досяжності.

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Вбивця зізнався у скоєному

Після виклику правоохоронці розпочали пошуки дитини. Близько 21:30 вони виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті в хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки.

Під час розслідування виявилось, що до злочину причетний 34-річний родич дитини. Зловмисник того дня приїхав у гості до свого двоюрідного брата – батька дівчинки.

На Прикарпатті чоловік вбив 9-річну дитину / Фото поліція Івано-Франківської області

Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею, запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку. Правоохоронці затримали вбивцю, який сам зізнався у скоєному.

Наразі вирішують питання про оголошення фігуранту підозри у вчиненні умисного вбивства. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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