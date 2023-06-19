18 июня в 17:45 в полицию обратился 40-летний житель поселка Куты и сообщил, что его 9-летняя дочь около 15:00 ушла к сестре, но так и не появилась там. Девочка исчезла, а ее мобильный телефон находился вне зоны досягаемости.
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Убийца признался в содеянном
После вызова правоохранители приступили к поискам ребенка. Около 21:30 они обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в зарослях на территории поселка. Неподалеку нашли и одежду девочки.
В ходе расследования оказалось, что к преступлению причастен 34-летний родственник ребенка. Злоумышленник в тот день приехал в гости к своему двоюродному брату – отцу девочки.
На Прикарпатье мужчина убил 9-летнего ребенка / Фото полиция Ивано-Франковской области
Вскоре ребенок пошел к сестре, а мужчина двинулся за ней, предложил сократить дорогу и так заманил ее в заросли. Там он изнасиловал и задушил девочку. Правоохранители задержали убийцу, который сам признался в содеянном.
В Офисе Генпрокурора отметили, что фигуранту уже сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения – содержании под стражей. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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