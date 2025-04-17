Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

К теме Россияне давят на Покровском и Торецком направлениях: карта боевых действий 16 апреля

Как оценивает ситуацию на фронте ISW

Российские войска 16 апреля продолжали пытаться вытеснить украинские силы с их ограниченных позиций, оставшихся в Курской области , но этого не удалось сделать. Оккупанты не продвинулись.

, но этого не удалось сделать. Оккупанты не продвинулись. На северо-западе Белгородской области продолжались бои, но российские войска не имели подтвержденного продвижения.

продолжались бои, но российские войска не имели подтвержденного продвижения. 16 апреля российские войска продолжали наступательные действия на Сумском направлении , но подтвержденного продвижения не сделали.

, но подтвержденного продвижения не сделали. Россияне за предыдущие сутки не проводили наступательных действий на севере Харьковской области .

. Захватчики продолжали наступление на Купянском направлении , но не имели продвижения.

, но не имели продвижения. 16 апреля российские войска продолжили наступательные действия в направлении Боровой, но подтвержденного продвижения не осуществили.

Ситуация на фронте 17 апреля / Карты ISW

Россияне продолжали наступательные действия на Лиманском направлении , но не имели подтвержденных успехов. Такая же ситуация на Северском направлении .

, но не имели подтвержденных успехов. Такая же ситуация на . Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 15 апреля, показывают, что захватчики недавно продвинулись вдоль трассы H-20 Донецк – Константиновка к западу от Александрополя (к юго-западу от Торецка и к востоку от Покровска).

. Геолокационные кадры, опубликованные 15 апреля, показывают, что захватчики недавно продвинулись вдоль трассы H-20 Донецк – Константиновка к западу от Александрополя (к юго-западу от Торецка и к востоку от Покровска). Оккупанты продвинулись на Покровском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 15 апреля, показывают, что российские силы недавно незначительно продвинулись в юго-восточную Лисовку (на юго-восток от Покровска).

. Геолокационные кадры, опубликованные 15 апреля, показывают, что российские силы недавно незначительно продвинулись в юго-восточную Лисовку (на юго-восток от Покровска). 16 апреля российские войска продолжали наступление на Новопавловском направлении , но подтвержденного продвижения не имели. То же самое на Кураховском направлении .

, но подтвержденного продвижения не имели. То же самое на . Российские войска продвинулись в направлении Великой Новоселки . Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, что российские силы недавно продвинулись на восток от Днепроэнергии (к северу от Великой Новоселки) и в северо-восточном Веселом (к северо-западу от Великой Новоселки).

. Геолокационные кадры, опубликованные 16 апреля, показывают, что российские силы недавно продвинулись на восток от Днепроэнергии (к северу от Великой Новоселки) и в северо-восточном Веселом (к северо-западу от Великой Новоселки). Российские солдаты продолжали операции на западе Запорожской области , но не предпринимали подтвержденных наступлений.

, но не предпринимали подтвержденных наступлений. Оккупанты 16 апреля вели ограниченные наступательные действия на Херсонском направлении, но не продвигались.

Итак, подытоживая, можно сделать вывод, что российские захватчики продвинулись за последние сутки на фронте на Торецком и Покровском направлениях, а также в районе Большой Новоселки в Донецкой области.