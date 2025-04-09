Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что ВСУ делают в Белгородской области

О том, что Вооруженные Силы Украины действуют в Белгородской области, официально заявили совсем недавно. До этого об этом писали иностранные СМИ.

Сейчас более 67 тысяч российских военных находятся на Курском направлении. Оккупанты готовились наступать на Сумщину, и ВСУ сорвали их планы.

Они заканчивали это перемещение для наступления на Сумское направление. Надо было немного изменить их планы. Соответственно, были шаги в Курской области, где она граничит с Белгородским направлением. Соответствующие шаги были сделаны нашими воинами, что растянуло россиян и не дало им сформировать россиянам наступательный "кулак" в том виде, на который они рассчитывали,

– объяснил Зеленский.