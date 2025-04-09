Видео прорыва границы опубликовали в среду, 9 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал 225 ОШБ.

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Как украинские военные прорвали границу в Белгородской области

На кадрах видно, как украинская бронетехника проходит через российские оборонительные сооружения. В пресс-службе полка отметили, что враг усилил все фортификации после Курской операции, но это не помогло в защите.

Бойцы 225-го ОШБ прорвали оборону врага: смотрите видео

После нашей операции в Курской области россияне "сделали выводы": усилили все границы, чтобы исключить повторный прорыв в другом месте. В Белгородской области потратили более 10 миллиардов рублей на "современные и надежные фортификации"... Что с лицом, россияне?

– говорится в сообщении пресс-службы.

Владимир Зеленский подтверждал, что ВСУ действуют в Белгородской области России. Он поблагодарил наших воинов за храбрость и подчеркнул, что благодаря всей Курской операции удалось уменьшить давление на других направлениях фронта – в частности в Донецкой области.