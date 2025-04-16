Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 109 авиационных ударов, сбросив 177 КАБов.

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Ситуация на линии соприкосновения

Вчера россияне совершили почти 6 600 обстрелов, в частности 126 – из РСЗО, а также привлекли для поражения 2 923 дроны-камикадзе.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 средства ПВО и 2 артиллерийских средства врага.

На Харьковском направлении наступательные действия в районе Волчанска противник проводил 1 раз.

На Купянском направлении – 3 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия вблизи Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении россияне атаковали 14 раз, пытаясь продвинуться возле Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды и в сторону Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.

На Северском направлении защитники отбили 5 штурмов вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 3 боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка.

На Покровском направлении украинцы остановили 32 штурма захватчика в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении враг пытался прорваться 12 раз – вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в сторону Одрадного.

На Ореховском направлении зафиксировано 1 наступательное действие в районе Каменского.

На Приднепровском направлении агрессор совершил 1 неудачную попытку продвинуться вперед.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины отбили 17 атак. Враг нанес 38 авиационных ударов с применением 72 управляемых авиабомб, а также совершил 407 артиллерийских обстрелов, в том числе 5 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, за прошедшие сутки украинские силы ликвидировали 1 050 оккупантов, поэтому общие потери личного состава России превысили 936 тысяч. Уничтожено еще 9 танков, 13 боевых бронированных машин, 87 артиллерийских систем и 133 единицы автомобильной техники.