Общие потери личного состава России уже превысили 936 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери у России на 16 апреля
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла:
- личного состава – около 936 210 (+1 050) человек,
- танков – 10 638 (+9),
- боевых бронированных машин – 22 163 (+13),
- артиллерийских систем – 26 377 (+87),
- РСЗВ – 1 364 (+0),
- средств ПВО – 1 132 (+0),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 837 (+146),
- крылатых ракет – 3 145 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 44 472 (+133),
- специальной техники – 3804 (+3).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, недавно украинские защитники показали, как разбили колонну захватчиков на направлениях Веселое – Скудное. Ликвидировано более 100 оккупантов, 4 танка, 9 ББМ и 3 бронеавтомобиля.