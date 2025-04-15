Сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего тактической группы "Угледар" генерал-лейтенанта Сергея Наева Сергея Наева.

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Как проходило уничтожение российской колонны в Донецкой области

Наев рассказал, что россияне продолжают пытаться прорвать оборону украинских защитников. В частности, растет количество штурмовых действий, привлекается больше техники и живой силы.

Для своего последнего наступления на направлениях Веселое – Скудное оккупанты привлекли 5 танков, 14 ББМ и 6 бронеавтомобилей.

Техника двигалась в четырех колоннах, заполненных десантом. Колонны были обнаружены аэроразведкой еще на подходах. В результате нанесения огневого поражения и работы БпЛА – уничтожено более 100 оккупантов, 4 танка, 9 ББМ, 3 бронеавтомобиля,

– говорится в сообщении.

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Чего достигла тактическая группа под командованием Наева

Наев отметил, что уже второй месяц продолжает командовать тактической группой. По его словам, в течение этого периода удалось уменьшить потери личного состава на 20%, вернуть под контроль населенный пункт Днепроэнергия, а также улучшить тактическое положение на двух критических направлениях.

Только за два месяца подразделениями его группы было ликвидировано 9 500 оккупантов, 51 танк, 166 боевых бронированных машин, 819 единиц автомобильной техники.

Генерал-лейтенант отмечает, что около 70% потерь россияне понесли в результате успешных атак БпЛА.

Напомним, что только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1 180 оккупантов. В то же время общие потери врага уже перевалили за 935 тысяч.