Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление коммуникаций Генерального штаба ВСУ. На направлении работали Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого и 31-я бригада.

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Что известно о штурме россиян

Сначала россияне попытались прорваться на мотоциклах, однако им помешали украинские FPV-дроны. Оправившись, враг решил "повысить ставки" – привлек 3 механизированные колонны.

Защитники уничтожили 20 единиц техники: 3 танка, а также боевые машины пехоты (БМП) и легкие бронированные многоцелевые тягачи (МТ-ЛБ), которые были "напакованы пехотой" – до 200 оккупантов.

ВСУ показали уничтожение 3 колонн врага: смотрите видео

Стоит отметить оперативную и точную работу наших дронаров и собратьев из 31-й бригады. К вечеру вся вражеская техника ярко пылала, а остатки пехоты прятались от наших дронов в полях и посадках,

– отметили воины.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 апреля, на фронте зафиксировали 99 боевых столкновений. На Краматорском направлении – 4 захватнические атаки вблизи Часового Яра, Андреевки и в направлении Майского, на Торецком направлении – 11 нападений неподалеку Озаряновки и Торецка, на Покровском направлении – 28 наступательных действий.